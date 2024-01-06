Üye Girişi
Haberler

Çorum'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'da yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Berat Ç., tabanca ile ateş ederek Murat A. ve Vahit Can D'yi yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da iki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta Berat Ç. (18), Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç, tabanca ile ateş ederek Murat A. ve Vahit Can D'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title