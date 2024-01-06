Çorum'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Çorum'da iki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta Berat Ç. (18), Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç, tabanca ile ateş ederek Murat A. ve Vahit Can D'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.