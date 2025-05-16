Çorum'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeş, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çorum'da bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan 2 kardeş tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta Bilal Ç'yi (32) silahla vurarak kaçan şüpheliler Tahir Ç. (29) ve kardeşi Caner Ç. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Çorum'da 15 Mayıs'ta Bilal Ç, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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