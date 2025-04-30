Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da bir kişi evine gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Aydın S. (42), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 39. Sokak'taki evinin bahçesinde olduğu sırada tanımadığı iki erkek ve bir kadının silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Aydın S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.