Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde Aydın S. isimli bir kişi, evinin bahçesinde tanımadığı üç kişinin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir kişi evine gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Aydın S. (42), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 39. Sokak'taki evinin bahçesinde olduğu sırada tanımadığı iki erkek ve bir kadının silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Aydın S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.