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Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Faruk Y., vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Y. (28), Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'taki evinde oturduğu sırada kapısı çaldı. Kapıyı açan Faruk Y'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y'nin kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanı buldu.

Polis ekipleri, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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