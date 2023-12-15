Çorum'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Çorum'da Kale Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim G, bacağından yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.
Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
İbrahim G, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde yürüdüğü sırada borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Oğuzhan İ'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan İbrahim G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan saldırgan, polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de yakalandı.