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Çorum'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

15 Aralık 2023 08:30 Güncelleme: 08:32 Abone Ol

Çorum'da Kale Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim G, bacağından yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.