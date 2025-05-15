Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Bilal Ç., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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