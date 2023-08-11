Çorum'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Güncel Haberler
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde M.B. isimli bir kişi, husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonucunda ağır yaralanan M.B., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan silahı buldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çorum'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
M.B. (23), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 7. Sokak'ta, husumetli olduğu belirtilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.B. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği yakın bir sokaktaki boş arazide buldu.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.