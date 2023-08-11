Çorum'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde M.B. isimli bir kişi, husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonucunda ağır yaralanan M.B., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan silahı buldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.