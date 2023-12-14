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Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

14 Aralık 2023 09:25 Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kişi, Ata Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise jandarma tarafından yakalandı.