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Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, 1 Tutuklama

Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, 1 Tutuklama
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Çorum'da çarşaflı ve şalvarlı iki kişi, pazar yerinde bir tezgah sahibini ve bir tekel bayisindeki müşteriyi silahla yaralayarak 3 iş yerini kurşunladı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Çorum'da çarşaflı, şalvarlı ve yüzleri maskeli halde 2 kişiyi silahla yaraladıkları, 3 iş yerini de kurşunladıkları belirlenen 2 erkek şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, 12 Ekim'de pazarda tezgahtarlık yapan 31 yaşındaki Galip A'nın silahla vurulması ve bir tekel bayisine açılan ateşte 43 yaşındaki müşteri Ramazan A'nın yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 saldırıyı da gerçekleştiren şüphelilerin, çarşaf ve şalvar giyip yüzlerini maske ile kapatan 2 erkek olduğunu belirledi.

Ekipler, aynı zanlıların Bağcılar ve Cemilbey caddelerindeki 2 iş yerinin kurşunlanmasının da failleri olduğunu tespit etti.

Kent genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.K. (24) ve M.D'yi, (23) saldırılarda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklanırken, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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