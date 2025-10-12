Çorum'da Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 17 yaşındaki B.D. yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren E.Ç. kaçtı ve polis yakalamak için çalışma başlattı.
İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi İkbal Kent civarında B.D'nin içerisinde bulunduğu amcasına ait otomobile, E.Ç. (21) tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
