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Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'a (30) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çağıl, kurtarılamadı.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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