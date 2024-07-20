Çorum'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 1 kişi silahla ateş ederek amcasını öldürdü, diğer amcasının oğlunu da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Öbektaş köyü Yayla Mevkisi'nde Müslüm Ç. (32) ve Sadık Ç. (30) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Sadık Ç. (17) ve Hüseyin Ç. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık Ç. (30), tabancayla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve diğer amcasının oğlu Sadık Ç'yi (17) yaraladıktan sonra, Müslüm Ç. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Ç. kurtarılamadı.

Diğer yaralı Sadık Ç. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç. ise kısa süre sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.