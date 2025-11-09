Çorum'da Silahlı Kovalamaca Kamerada
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir kişi elinde tabanca ile koşarken arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 22. Sokak'ta ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede sokakta çok sayıda boş kovan buldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, elinde tabanca bulunan bir kişinin sokakta koşarak uzaklaştığı sırada arkasından pompalı tüfekle ateş edildiğini belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, sokakta silahlı kovalamaca bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
