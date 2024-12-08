Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Çorum'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir vatandaşla birlikte toplamda iki kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Y, Kaan B'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu Kaan B'nin ayağına ve o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'nün ise koluna saçma isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kaan B, durdurduğu bir motosikletle, Yaşar Ö. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede suç aleti pompalı tüfek, odunların altına gizlenmiş halde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Çok net gol kaçtı! Tempo bir an olsun düşmüyor
img

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi
img

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.