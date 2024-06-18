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Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Çorum'un Bayat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçay köyünde Ersin M, Resul M, Aslan M. ve Bedir M. ile önceden husumetli oldukları Murat D, Şehri D, Cemal D, Sezer D. ve Hüseyin D. arasında Kurtkırığı mevkisinde kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Sezer D. ve Şehri D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayat Kavga Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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