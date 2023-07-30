Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir düğüne giden S.Ç., husumetli olduğu O.K. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sokakta devam ederken S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfek ile O.K.'yi bacağından vurarak olay yerinden otomobil ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı O.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM