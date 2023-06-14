Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde M.D. ile tanımadığı bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle M.D'ye ateş ederek kaçtı. Yaralanan M.D. hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.