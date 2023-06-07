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Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri gözaltına aldıkları zanlıların aracında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak yaralandı.

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde, İnci Park civarında, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen S.K, F.D. ve B.Ş. ile H.K, İ.B. ve T.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, S.K. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.

Yaralı S.K, arkadaşları tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, S.K'yi hastaneye getiren arkadaşları F.D. ve B.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlılara ait araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtıkları iddia edilen H.K, İ.B. ve T.K'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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