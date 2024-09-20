Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir otelin restoranında meydana gelen tartışmada bir kişi başından vurularak yaralandı, diğeri ise darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kaçan şüpheli aranmaya başlandı.

Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İnönü Caddesi'nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç.Y. başından silahla vurularak, Ümit K. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Kavga

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });