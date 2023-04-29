Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ÇORUM'da 3 kişinin karıştığı silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı'nda meydana geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Araçların geçtiği yol ortasında birbirleriyle dakikalarca yerde boğuşan 3 kişiden Aytekin O. (30) ile Ali Y. (27), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Olaya karışanlar bölgeden uzaklaşıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.