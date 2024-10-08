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Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Çorum'da, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki M.Y. tarafından 23 yaşındaki Murat Sefa O.'ya ateş açıldı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Murat Sefa O. hastaneye kaldırılırken, polis olay sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. (15) ile husumetlisi olduğu belirtilen Murat Sefa O. (23), Çöplü Mahallesi Devane Sokak'ta tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Y, tabancayla Murat Sefa O'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralanan Murat Sefa O, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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