ÇORUM'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

ÇORUM'da sokakta tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulan Enes Ö. (26), hastanede tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde Çepni Mahallesi, Taşhan Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, Enes Ö., ile A.A., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli A.A., Enes Ö'ye pompalı tüfekle ateş etti. Ayağından vurulan Enes Ö., 300 metre yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Enes Ö., ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel