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Çorum'da Silahlı Çatışma: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

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Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir genç başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olayda 2 araçta hasar gördü, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı olayda araç içinde bulunan 17 yaşındaki S.D. başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan 2 araçta isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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