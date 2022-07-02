Çorum'da silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Ata Caddesi'ndeki tekel bayisinde gece saatlerinde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. (27), sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı belirlenen G.A'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. G.A'nın, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edildi. AA / Tugay Göktürk - Güncel Çorum Güncel Haberler

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