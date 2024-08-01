Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu
Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki bir tütüncü dükkanına pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde hasar oluştu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki bir tütüncü dükkanına pompalı tüfekle ateş edildi.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde hasar oluştu.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.