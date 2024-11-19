Çorum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen S.K. (37) gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.K. (37) takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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