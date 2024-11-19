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Çorum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Çorum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen S.K. (37) gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.K. (37) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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