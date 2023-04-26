ÇORUM'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU

ÇORUM'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için herkes seferber oldu.

Çorum'da Hakan K. idaresindeki 55 K 8639 plakalı kamyon ile Salih B.'nin kullandığı 19 BM 018 plakalı minibüs, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Salih B., hem çevrede bulunanlar hem de sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.