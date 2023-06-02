Çorum'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Çorum’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, park halinde bulunan bazı araçlar da suya gömüldü. Caddelerdeki su seviyesinin yer yer yarım metreyi geçtiği Çorum’da polis su birikintisinin yüksek olduğu bölgelerde trafik akışını kesti.

ERKAN KARACA

Çorum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, park halinde bulunan bazı araçlar da suya gömüldü. Caddelerdeki su seviyesinin yer yer yarım metreyi geçtiği Çorum'da polis su birikintisinin yüksek olduğu bölgelerde trafik akışını kesti.

Mazgalların tıkandığı yağış sırasında özellikle Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı, İskilip Kavşağı, Binevler Yolu, Buharaevler yolu gibi trafiğin normalin üzerinde olduğu yerlerde araçlar yolda kaldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına da yıldırım isabet ederken, yıldırımın etkisi ve sesi nedeniyle hastanede bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.

Yağmur nedeniyle Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yolun çöktüğü ve bir aracın çöken yol nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.