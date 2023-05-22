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Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kızılırmak'ın taşması sonucu meydana gelen sel baskınında 1 ev, 2 ahır ve 3 depo ile köy yollarında maddi hasar oluştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kızılırmak'ın taşması sonucu meydana gelen sel baskınında 1 ev, 2 ahır ve 3 depo ile köy yollarında maddi hasar oluştu.

İlçenin yüksek kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Şiddetli yağışla birlikte debisi artan Kızılırmak'ın taşması sonucu Kula köyündeki ev ve ekili arazileri sel bastı.

Kula köyü muhtarı Erdal Altıntaş, AA muhabirine, yağışın bir anda ve şiddetli başladığını belirterek, "Yağışlar sonucu Kızılırmak'ta taşkına neden oldu. Taşkın sonucu köyümüzde 1 ev ile 2 ahır ve 3 depo tahılımızı ayrıca ekili arazilerimizi su bastı. Şu an için köy merkezinde bulunan sular geri çekildi ve bazı yollarımızın tahrip olduğunu gördük." dedi.

Köyde yaşayan Coşkun Altunaş ise köyde her yıl benzer şekilde su baskınları yaşandığını, mezarlık bölgesine yapılacak bir menfezle su baskınlarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Sel baskınının ardından Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köyde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

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