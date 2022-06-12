Çorum'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Çorum'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Çorum'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü. Sel suları dere yataklarının taşmasına neden oldu.

Yağışın neden olduğu su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sel suları nedeniyle taşan Sıklık Deresi'ndeki çalışmaları inceledi.

Aşgın, şiddetli yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara ilk andan itibaren müdahale ettiklerini söyledi.

Sıklık Boğazı mevkisinde yoğun yağış görüldüğünü belirten Aşgın, "Yağış neticesinde oradan gelen derede sel durumu söz konusu oldu. Şu anda Ahçılar bölgesinde mücadelemizi son aşamasına getirdik. Hamdolsun herhangi sıkıntılı, problemli bir durum söz konusu değil." dedi.

Taşan sel sularını tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktaran Aşgın, çevredeki birkaç evde su baskınlarının meydana geldiğini dile getirdi.

Aşgın, meteorolojinin Türkiye genelinde şiddetli yağış uyarıları verdiğini hatırlatarak, yağıştan ötürü problem yaşayan vatandaşların 112 Hızır Acil'den yardım isteyebileceğini sözlerine ekledi.

Osmancık'ta kaya parçaları sokağa yuvarlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yüksek kesimlerden kopan kaya parçaları sokağa yuvarlandı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, ikindi vakti etkisini artırdı.

Şiddetli yağışla Osmancık Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan kopan kaya parçaları, Yazı Mahallesi'ndeki sokaklara yuvarlandı.

İlçede ayrıca Osmancık Belediyesi'ne 48 su baskını ihbarı ulaştı.

Belediye ekipleri, evlerden su tahliye çalışması başlattı. Ayrıca sokaklara yuvarlanan kaya parçaları da belediye ekiplerince kaldırıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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