Çorum'da normal ve sezaryen doğum oranları değerlendirildi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, doğumlara ilişkin sezaryen ve primer sezaryen oranlarını ele alan bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, gereksiz sezaryenlerin riskleri ve normal doğumun avantajları vurgulandı.

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, il genelinde gerçekleştirilen doğumlara ilişkin sezaryen ve primer sezaryen oranlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, kentteki sezaryen oranları detaylı veriler ışığında analiz edildi.

Sezaryenin anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla gerekli durumlarda hayat kurtarıcı bir cerrahi yöntem olduğu, ancak tıbbi zorunluluk bulunmaksızın gerçekleştirilen sezaryenlerin anne ve bebek açısından birçok soruna yol açabildiği vurgulandı.

Normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğu ve uygun şartlarda gerçekleştirildiğinde annenin daha hızlı iyileşmesine olanak sağladığı, enfeksiyon ve cerrahi komplikasyon riskinin düşük olduğu aktarılan açıklamada, "Anne-bebek temasının daha erken kurulmasına imkan tanıdığı ve emzirmenin daha erken ve etkin başlamasını desteklediği vurgulanmıştır. Ayrıca normal doğumun, sonraki gebelikler açısından daha düşük risk profili sunduğu ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, 2026'da sezaryen doğum hedefleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedefimiz anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel veriler ışığında, gereksiz cerrahi müdahaleleri azaltan ve normal doğumu teşvik eden bir hizmet anlayışını güçlendirmektir. Bu doğrultuda ilgili tüm sağlık kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
