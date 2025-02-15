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Çorum'da Seyir Halindeyken Minibüs Alev Aldı

Çorum'da Seyir Halindeyken Minibüs Alev Aldı
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Çorum-Samsun kara yolunda seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü fakat kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Oğuz K. idaresindeki 55 ACG 795 plakalı minibüs Çorum- Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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