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Çorum'da seyir halindeyken düşen sürücü traktörün altında kaldı

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Çorum'un Eskikaradona köyünde seyir halinde olan Hacı Y. adlı sürücü, kullandığı traktörün üzerinden düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise bilinmiyor.

Çorum'da seyir halindeyken düştüğü traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Eskikaradona köyünde yaşayan Hacı Y. (63), kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.

Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Hacı Y, ihbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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