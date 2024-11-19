Çorum'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Çorum'da İbrahim D.'nin kullandığı otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbrahim D. idaresindeki 19 AFJ 075 plakalı otomobil, Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak'ta seyir halinde iken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.