Çorum'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Çorum'da bir otomobilin seyir halindeyken çıkardığı yangın, sürücünün aracı kenara çekmesiyle can kaybı olmadan kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki atık malzemelere de sıçradı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.
A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel