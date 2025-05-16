Çorum'da Servis Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

??????? Çorum'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförü hastanede hayatını kaybetti.

Necati Uyanık (56), 19 S 0070 plakalı servis minibüsüyle Çevreyolu Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlandı.

İskilip Kavşağı'nda aracını durduran Uyanık, bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uyanınk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.