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Çorum'da Servis Minibüsü ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 18 Yaralı

Çorum'da Servis Minibüsü ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 18 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile zift yüklü bir tanker çarpıştı. Kazada bir işçi hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, yakın hastanelere kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı (45) işçi taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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