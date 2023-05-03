Çorum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ERKAN KARACA

Çorum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Çorum Çevre yolu İskilip Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Hotunlu'nun kullandığı 19 TZ 607 plakalı otomobil Ankara istikametine seyir halinde olan Ali Kara'nın kullandığı 19 S 0016 servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur Bayraklı yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Hotunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.