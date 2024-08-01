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Çorum'da sepetli motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada sepetli motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Münir Ç. (64) idaresindeki 19 FK 130 plakalı sepetli motosiklet, Gölköy mevkisinde Emircan K'nin (20) kullandığı 19 AEF 736 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Meryem Ç. (62) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Ç, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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