Üye Girişi
Haberler

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti dağıtıldı

Çorum'da
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak ve ilkokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kentteki şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) desteğiyle tedarik edilen, çarpma işleminin eğlenceli şekilde anlatıldığı matematik eğitim setleri öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek, proje kapsamında temin edilen matematik eğitim setlerini öğrencilere hediye etti.

Vali Çalgan, öğrencilere yaptığı konuşmada, hediyelerin şehitler tarafından gönderildiğini belirterek, "Şehitleri hep çok iyi insanlar olarak, kahramanlar olarak hatırlayın. Bu ülkeyi çok seviyorlardı ve bu ülke için canlarını feda ettiler. Onlara hepimiz çok şey borçluyuz. Bakın gittikleri halde size bir sürü hediye göndermişler. Şehitlerimizi unutmayacağız, onlara saygımızı, sevgimizi göstereceğiz." dedi.

Şube başkanı Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-Ge biriminden destek alarak yürüttükleri proje kapsamında 6-11 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar farklı okullarda 700 öğrenciye eğitim seti ulaştırdıklarını belirten Deniz, "Projenin şu anki maliyet 280 bin lira. Ancak bu projenin ekonomik öneminden önce şehitlerimizin manevi değerinin ön plana çıkarılması bizim için önemli. Bayrak için, vatan için bedel ödeyen çocuklarımıza vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğiz." diye konuştu.

Projenin 18 Mart 2025'e kadar devam edeceğini aktaran Deniz, "İnşallah ondan sonra da okullarımızdaki 'Gençler Şehit Emanetleriyle Buluşuyor' projemize devam edeceğiz. Nefes aldığımız müddetçe bayrağı bayrak, toprağı da vatan yapan şehitlerimizin manevi değerlerini yükseltmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Yerel Haberler Güncel

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı

 Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudu

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama
İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Esenyurt, Pendik, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Ekim Selçuklu, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.