Çorum'da seçim zaferi kutlaması kavgaya dönüştü

ÇORUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan AK Parti'liler ile CHP'liler arasında kavga çıktı. İki CHP'li aldıkları darbelerle yaralanırken, CHP İl Başkanlığı önünde çıkan olaylar nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Gazi Caddesi üzerinde bulunan CHP Parti binası önünde kavga çıktı. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini ellerinde Türk bayrağı ve parti flamalarıyla kutlayan AK Partililerin, CHP İl Başkanlığı önünden geçtikleri sırada gerginlik yaşandı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin de müdahale ettiği kavgada iki CHP'li genç, aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CHP'LİLER PARTİ BİNASININ ÖNÜNE ÇIKTI

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, kalabalığın arasından atılan taşlar parti binasına isabet edince bu kez CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla parti binası önüne çıktı. CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, basın mensuplarının yanında önce AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı'yı arayıp kalabalığın parti binası önünden çekmelerini isteyerek, Gelin bu insanları buradan alın ya da gelin hep birlikte ellerimizde Türk bayraklarıyla birlikte yürüyelim. Bu ülke bu bayrak bizim dedi. Milletvekili Tahtasız, Vali Mustafa Çiftçi'yi de arayıp duruma müdahale etmesini istedi. Polis, CHP İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

'ZAMANINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAMIŞTIR'

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Daha seçim sonuçları netleşmeden parti binamız önünde provokatör söylemlerde bulunan kişiler ortaya çıktı. Biz parti teşkilatı olarak bu konuda gerekli mercileri uyarıp yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasını istedik. Sonra ben, Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanımız Ulaş Tokgöz ve diğer partililerimizle il başkanlığımız önüne inerek partililerimizi sakinleştirmeye çalıştık. Bu arada parti binamız taşlandı ve sloganlar atıldı. Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız gerek AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı'yı gerekse Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi arayıp yaşananları anlatmasına rağmen zamanında gerekli tedbirler alınmamıştır. Olaylar bu duruma kadar getirilmiştir dedi. Olaylara ilişkin başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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