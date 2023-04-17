Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Satılmış Sak idaresindeki 06 BH 128 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Mücella, Merve ve Gözde Sak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel