Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın, otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sungurlu'dan Çorum yönüne giden Naci Çıtak (56) yönetimindeki 05 AAN 794 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu Çorum kara yolunun beşinci kilometresinde, aynı istikamette seyreden Sabri Özgün'ün kullandığı 60 ES 166 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçtaki Aysel Çıtak (56), Hira Nur (5), Elif Mina (1), Eda (29) ve Faruk Koray Gül (31), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel Çıtak, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.