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Çorum'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dursun D. idaresindeki 19 ND 505 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde Gazi G'nin kullandığı saman balyası yüklü 19 ADF 433 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan otomobil sürücüsü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Osmancık İtfaiye Çorum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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