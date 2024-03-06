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Çorum'da sahte içki zehirlenmesi: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

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Çorum'un Dağkarapınar köyünde sahte içki içen E.K. isimli kişi rahatsızlandı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen E.K. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. E.K'nin hayati tehlikesi bulunmaktadır.

Çorum'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dağkarapınar köyünde sahte içki içen E.K. (23), bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınlarınca özel araçla getirildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen E.K, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bilinci kapalı olan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hitit Üniversitesi Çorum Olay Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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