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Çorum'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

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Çorum'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

Çorum'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen zanlıya ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 20 şişe sahte ile 26 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 20 litre etil alkol, 2 şişe içki aroması, 430 boş içki şişesi, sahte olduğu değerlendirilen yerli ve yabancı 541 bandrol ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Çorum Güncel Haberler

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