Çorum'da sahipsiz köpekleri çöplüğe bırakan belediyeye 40 bin 860 lira ceza - Haberler

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Çorum'da sahipsiz köpekleri çöplüğe bırakan belediyeye 40 bin 860 lira ceza

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da sahipsiz köpekleri çöplüğe bırakan belediyeye 40 bin 860 lira ceza

Çorum'da, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöp toplama alanına bırakılmasıyla ilgili Sungurlu Belediyesine 40 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

SUNGURLU, ÇORUM (AA) - Çorum'da, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöp toplama alanına bırakılmasıyla ilgili Sungurlu Belediyesine 40 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporun valilik tarafından değerlendirildiğini, incelemenin ardından ilgili kanun hükümlerince Sungurlu Belediyesine 40 bin 860 lira idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Çorum'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde resmi plakalı bir kamyondan merkeze yakın bir noktada sahipsiz köpeklerin doğaya bırakıldığına ilişkin görüntünün belediyeye ulaşması üzerine Valilik talimatıyla DKMP Şube Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin Sungurlu Belediyesine ait araçla bölgeye bırakıldığını tespit etmiş, konuyla ilgili hazırlanan rapor Valiliğe sunulmuştu.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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