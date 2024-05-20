Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bir kişi yaralandı
Çorum'da Mimarsinan Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Çorum'da bir kişi, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre S.K. (31), Mimarsinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K, kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
S.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.