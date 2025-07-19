Çorum'da Sağanak Yağış Sonrası Taşkın

Çorum'da Sağanak Yağış Sonrası Taşkın
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 4 derede taşkınlar meydana geldi. Çamur ve taşların sel sularıyla taşınması sonucu Çorum-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı, güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu.

Yağışın ardından Karaçay köyü yakınlarındaki Kızılın Dere, Tuloğlunun Dere, İncirlik ve Şarlak derelerinde taşkın meydana geldi.

Sel suyunun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum- Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama yaşandı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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