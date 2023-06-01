Çorum'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler sular altında kaldı. Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan işyerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçları vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı

Yolda kalan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti.

Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler sular altında kaldı. Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan işyerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçları vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akşemseddin caddesinde yoğun dolu yağışı yollar beyaza büründü. Dolu ile kaplanan yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için iş makineleri ile tedbir alındı.

Yağmurun ardından Çorum Belediyesi'ne çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Sokaklar ve caddelerden akan suların özellikle bodrum ve birinci katlardaki ev ve işyerlerine dolması nedeniyle birçok vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına yetişmekte zorlanırken, ekiplere polisler de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin su basan evlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.